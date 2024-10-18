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Хакерська група Head Mare повідомила про злам російського РЛС-підприємства

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хакерська група Head Mare повідомила про злам російського РЛС-підприємства
Хакери виклали у відкритий доступ документацію фірми та особисті дані заступника генерального директора з режиму та безпеки «НДІ «Ферріт Домен»
фото з відкритих джерел

Підприємство займається будівництвом радіолокаційного обладнання для російських зенітно-ракетних комплексів, а також – виготовляє бортове обладнання для російських супутників

Міжнародна хакерська група Head Mare узяла на себе відповідальність за злам веб-серверів російської компанії «НДІ «Ферріт Домен». Про це повідомляється на офіційному акаунті групи в мережі Х (колишня Twitter). 

Повідомляється, що підприємство займається будівництвом радіолокаційного обладнання для російських зенітно-ракетних комплексів, а також – виготовляє бортове обладнання для російських супутників.

Хакери виклали у відкритий доступ документацію фірми
Хакери виклали у відкритий доступ документацію фірми
скриншот

Хакери  виклали у відкритий доступ документацію фірми та особисті дані Олександра Іванова, заступника генерального директора з режиму та безпеки  «НДІ «Ферріт Домен».

Також хакери розкрили дані про постачальника компанії - ООО «АСМ-Сервіс»
Також хакери розкрили дані про постачальника компанії - ООО «АСМ-Сервіс»
скриншот

Відкрите акціонерне товариство «НДІ «Ферріт-Домен»  – російське підприємство, що розробляє та виробляє мікрохвильові матеріали та прилади для систем зв'язку, радіолокації, об'єктів озброєння та авіаційно-космічного призначення, прискорювальної техніки та промислових систем сушіння, нагріву та дистанційного вимірювання різних параметрів виробничих процессов.

Компанія є  основним російським виробником високопроникних феритів, феритів для силових ланцюгів, екрануючих феритів і поглиначів електромагнітних хвиль, а також високоіндукційних магнітодіелектриків на основі порошкового молібденового пермалою, що знаходять все більше застосування в трансформаторах, фільтрах і дроселях.

Входить до складу холдингової компанії «Роселектроніка» Державної корпорації «Ростех». 

Нагадаємо, у травні цього року хакери з Head Mare проникли в сервери російського логістичного оператора СДЕК  і заблокували його роботу більше ніж на добу.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 30 квітня на 1 травня учасники міжнародної групи Head Mare знищили інфраструктуру провайдера «Теле-Центр» у Росії. Понад 20 тисяч абонентів отримали СМС наступного змісту: «Head_Mare идет за тобой. Теле-центр уже наш. Скажи своим бросать оружие». До слова, хакери, під час трансляції параду на 9 травня, зламали ефіри місцевих телепровайдерів у низці російських регіонів. Замість параду з Красної площі показали кадри, пов’язані з війною в Україні та репресіями у РФ.

Теги: росія кібератака кібербезпека хакер

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