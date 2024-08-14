Українські військові знищили російську радіолокаційну станцію за $60 млн

Радіолокаційна станція була добре замаскована і допомагала окупантам виявляти об’єкти у повітряному просторі України

В Запорізькій області українські оборонці знищили російську радіолокаційну станцію дальнього виявлення 39Н6 Каста-2Е2, яка вважається доволі рідкісною, про це повідомляє СБУ.

Радіолокаційна станція була добре замаскована і допомагала окупантам виявляти об’єкти у повітряному просторі України. Фактично була «очима» окупантських ППО.

Також зазначається, що вартість такої РЛС в залежності від комплектації починається від $60 млн.

Військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ займаються полюванням саме за такими рідкісними цілями, тож змогли вистежити таку «жирну здобич» і знищити її.

Також відмічається, що з початку повномасштабного вторгнення підрозділами СБУ було знищено 166 засобів ворожої ППО, а також 446 засоби радіоелектронної боротьби.