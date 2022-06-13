Українські військові на Донбасі звільнили три села (відео)

На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед

ЗСУ посунули ділянку фронту на 15 км

Сьогодні, 13 червня, на Донбасі українські військові звільнили три села. Лінію фронту вдалося відсунути на 15 км . Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.

На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед. «Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км», –зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, повітряні сили «приземлили» ще один ворожий винищувач Су-34. До слова, українські військові станом на 13 червня ліквідували вже близько 32 300 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.