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    Події в Україні

    Українські військові на Донбасі звільнили три села (відео)

    На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед - Українські військові на Донбасі звільнили три села (відео)

    На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед

    фото скріншот відео

    ЗСУ посунули ділянку фронту на 15 км

    Сьогодні, 13 червня, на Донбасі українські військові звільнили три села. Лінію фронту вдалося відсунути на 15 км. Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.

    На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед. «Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км», –зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, повітряні сили «приземлили» ще один ворожий винищувач Су-34. До слова, українські військові станом на 13 червня ліквідували вже близько 32 300 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові на Донбасі звільнили три села (відео)