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    Події в Україні

    Повітряні сили «приземлили» ще один ворожий винищувач Су-34

    На Харківщині ЗСУ уразили ворожий бомбардувальник - Повітряні сили «приземлили» ще один ворожий винищувач Су-34
    На Харківщині ЗСУ уразили ворожий бомбардувальник
    фото з відкритих джерел

    Літак упав на тимчасово окуповану територію

    Вчора, 12 червня, зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України привітали окупантів з «Днем Росії» збитим Су-34. Про це повідомляє командування Повітряних сил.

    «12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю.

    Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам інформація уточнюється.

    Крім того, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА «Орлан-10». А ударна авіація Повітряних Сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ. Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

    Раніше повідомлялося, що українські захисники збили над Миколаєвом ворожий безпілотник.

    Нагадаємо, 10 червня зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України збили 500-ту повітряну ціль.

    Теги: росія окупанти авіація війна літак Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Повітряні сили «приземлили» ще один ворожий винищувач Су-34