Повітряні сили «приземлили» ще один ворожий винищувач Су-34

Літак упав на тимчасово окуповану територію

Вчора, 12 червня, зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України привітали окупантів з «Днем Росії» збитим Су-34. Про це повідомляє командування Повітряних сил.

«12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю.

Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам інформація уточнюється.

Крім того, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА «Орлан-10». А ударна авіація Повітряних Сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ. Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

Раніше повідомлялося, що українські захисники збили над Миколаєвом ворожий безпілотник.

Нагадаємо, 10 червня зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України збили 500-ту повітряну ціль.