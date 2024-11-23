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Окупанти просунулись у Торецьку та ще біля чотирьох населених пунктів Донеччини – Deep State

Ірина Бура
glavcom.ua
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Окупанти просунулись у Торецьку та ще біля чотирьох населених пунктів Донеччини – Deep State
фото ілюстративне з відкритих джерел

Російські війська продовжують просуватися на Донеччині

Мапу бойових дій на фронті оновлено. Про це інформують аналітики каналу Deep State та стверджують, що ворог просунувся у Торецьку та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини.

Згідно з повідомленням, росіяни досягли успіху біля Великої Новосілки та Роздольного. Також просунулись поблизу Максимівки та Пустинки. Не на нашу користь ситуація складається й у Торецьку.

Окупанти просунулись у Торецьку та ще біля чотирьох населених пунктів Донеччини – Deep State фото 1

«Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку», – йдеться у повідомленні.

Окупанти просунулись у Торецьку та ще біля чотирьох населених пунктів Донеччини – Deep State фото 2

Нагадаємо, росіяни окупували Нову Іллінку.

Раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста.

Окрім того, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

До слова, росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.

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Теги: Україна росіяни ворог місто окупанти Донеччина війна Курахове

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