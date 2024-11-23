Окупанти просунулись у Торецьку та ще біля чотирьох населених пунктів Донеччини – Deep State

Російські війська продовжують просуватися на Донеччині

Мапу бойових дій на фронті оновлено. Про це інформують аналітики каналу Deep State та стверджують, що ворог просунувся у Торецьку та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини.

Згідно з повідомленням, росіяни досягли успіху біля Великої Новосілки та Роздольного. Також просунулись поблизу Максимівки та Пустинки. Не на нашу користь ситуація складається й у Торецьку.

«Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни окупували Нову Іллінку.

Раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста.

Окрім того, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

До слова, росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.