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The Times опублікувала глузливу карикатуру на Зеленського. Реакція українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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The Times опублікувала глузливу карикатуру на Зеленського. Реакція українців
Карикатура на Зеленського від The Times
ілюстрація: The Times

Іноземні журналісти нарвалися на хейт у соцмережах

Впливова британська газета The Times покепкувала з президента Володимира Зеленського в новій карикатурі, де зобразила його як рожевого зайця з барабаном.

У центрі ілюстрації – великий ведмідь, який б’є кувалдою по понівеченій енергетичній інфраструктурі. Вочевидь, це символізує Росію, яка нищить українську енергосистему. У правому нижньому кутку карикатури зображено Зеленського у вигляді рожевого зайця з батарейкою жовто-блакитного кольору. У руках президент несе барабан із написом «План стійкості». Під планом стійкості мається на увазі щорічне послання президента до парламенту та українського народу, яке має прозвучати сьогодні, в 1000-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Карикатура вже наробила чимало галасу в соцмережах. Українці здебільшого критикують такий креатив британських журналістів та напряму висловлюють обурення редакції.

Так, колишня менеджерка секретаріату PEN International та авторка подкасту «Лагідна українізація» Ольга Муха на своїй сторінці у фейсбуці розповіла, що вже написала на пошту The Times щодо скандальної карикатури та закликала українців зробити те саме: «Не стримуйте своє глибоке занепокоєння, у мене назбиралось. Часом важко стримати».

The Times опублікувала глузливу карикатуру на Зеленського. Реакція українців фото 1

Прикладу Ольги Мухи послідували й інші користувачі, зокрема авторка ютуб-блогерка Тоня Малєй. Вона звернула увагу, що карикатура на Зеленського з’явилася в той час, коли Росія завдала чергових смертоносних ударів по Одесі та Сумах, унаслідок яких загинули та зазнали поранень десятки людей.

The Times опублікувала глузливу карикатуру на Зеленського. Реакція українців фото 2

Користувачі звинувачують видання у нехтуванні базовими людськими цінностями та нагадують, що українці вже тисячу днів протистоять повномасштабній російській агресії.

The Times опублікувала глузливу карикатуру на Зеленського. Реакція українців фото 3
The Times опублікувала глузливу карикатуру на Зеленського. Реакція українців фото 4
The Times опублікувала глузливу карикатуру на Зеленського. Реакція українців фото 5

Нагадаємо, раніше британське видання The Times опублікувало карикатуру на президента РФ Володимира Путіна. На сатиричному зображенні російський диктатор із головою свині ховається за довгим столом та царським троном.

Теги: росія енергетика війна українці Володимир Зеленський Україна

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