The Times опублікувала глузливу карикатуру на Зеленського. Реакція українців

Іноземні журналісти нарвалися на хейт у соцмережах

Впливова британська газета The Times покепкувала з президента Володимира Зеленського в новій карикатурі, де зобразила його як рожевого зайця з барабаном.

У центрі ілюстрації – великий ведмідь, який б’є кувалдою по понівеченій енергетичній інфраструктурі. Вочевидь, це символізує Росію, яка нищить українську енергосистему. У правому нижньому кутку карикатури зображено Зеленського у вигляді рожевого зайця з батарейкою жовто-блакитного кольору. У руках президент несе барабан із написом «План стійкості». Під планом стійкості мається на увазі щорічне послання президента до парламенту та українського народу, яке має прозвучати сьогодні, в 1000-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Карикатура вже наробила чимало галасу в соцмережах. Українці здебільшого критикують такий креатив британських журналістів та напряму висловлюють обурення редакції.

Так, колишня менеджерка секретаріату PEN International та авторка подкасту «Лагідна українізація» Ольга Муха на своїй сторінці у фейсбуці розповіла, що вже написала на пошту The Times щодо скандальної карикатури та закликала українців зробити те саме: «Не стримуйте своє глибоке занепокоєння, у мене назбиралось. Часом важко стримати».

Прикладу Ольги Мухи послідували й інші користувачі, зокрема авторка ютуб-блогерка Тоня Малєй. Вона звернула увагу, що карикатура на Зеленського з’явилася в той час, коли Росія завдала чергових смертоносних ударів по Одесі та Сумах, унаслідок яких загинули та зазнали поранень десятки людей.

Користувачі звинувачують видання у нехтуванні базовими людськими цінностями та нагадують, що українці вже тисячу днів протистоять повномасштабній російській агресії.

Нагадаємо, раніше британське видання The Times опублікувало карикатуру на президента РФ Володимира Путіна. На сатиричному зображенні російський диктатор із головою свині ховається за довгим столом та царським троном.