Зенітники зранку приземлили ударний гелікоптер та штурмовик
Ворожу авіацію збито підрозділами Херсонської та Одеської бригад
Сьогодні, 26 жовтня, українські захисники приземлили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25. Про це повідомляє командування Повітряних сил.
«Ранок гарних новин. 27 жовтня, близько 08:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Південь» збито російський ударний вертоліт Ка-52», – йдеться в повідомленні.
Крім того, близько 08:40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.
Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.
Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Нагадаємо, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
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