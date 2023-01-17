Британська розвідка повідомила, чим Росія атакувала Дніпро

Як зазначається у зведенні, 14 січня Росія відновила дальні ракетні удари по українській інфраструктурі

За даними британської розвідки, дані війни в Україні свідчать про глибші проблеми в ракетних військах РФ

Російські загарбники ударили по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною російською ракетою. При цьому Москва неправдиво звинуватила у попаданні українську ракету ППО. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 14 січня Росія відновила дальні ракетні удари по українській інфраструктурі, вперше приблизно за 15 днів, запустивши десятки ракет. Як і у разі попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед завдала удару по українській електромережі.

За даними британської розвідки, велика протикорабельна ракета AS-4 Kitchen, запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 Backfire, з високою ймовірністю вразила житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 людей.

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«Росія хибно припустила, що винна українська ракета ППО. Kitchen, як відомо, неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її система радіолокації наведення погано розрізняє цілі в міських районах. Аналогічна зброя була причиною інших інцидентів з масовими жертвами серед цивільного населення, в тому кількості удару по торговому центру у Кременчуці 27 червня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Оскільки ракети, такі як Kitchen, непридатні для завдання високоточних ударів, дані війни в Україні свідчать про глибші проблеми в ракетних військах РФ. Швидше за все, їм складно динамічно ідентифікувати цілі та отримати доступ до швидкої та точної оцінки бойових пошкоджень, вважають у міноборони Британії.

Нагадаємо, понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоповерхових житловий будинок. «39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16 дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 – важкі», – поінформував очільник ОВА Валентин Резніченко.

Як повідомялося, у результаті влучання російської ракети у будинку зруйновано понад 200 квартир.

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Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до атаки.