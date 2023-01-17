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Британська розвідка повідомила, чим Росія атакувала Дніпро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, чим Росія атакувала Дніпро
Як зазначається у зведенні, 14 січня Росія відновила дальні ракетні удари по українській інфраструктурі
фотоз відкритих джерел

За даними британської розвідки, дані війни в Україні свідчать про глибші проблеми в ракетних військах РФ

Російські загарбники ударили по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною російською ракетою. При цьому Москва неправдиво звинуватила у попаданні українську ракету ППО. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 14 січня Росія відновила дальні ракетні удари по українській інфраструктурі, вперше приблизно за 15 днів, запустивши десятки ракет. Як і у разі попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед завдала удару по українській електромережі.

За даними британської розвідки, велика протикорабельна ракета AS-4 Kitchen, запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 Backfire, з високою ймовірністю вразила житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 людей.

«Росія хибно припустила, що винна українська ракета ППО. Kitchen, як відомо, неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її система радіолокації наведення погано розрізняє цілі в міських районах. Аналогічна зброя була причиною інших інцидентів з масовими жертвами серед цивільного населення, в тому кількості удару по торговому центру у Кременчуці 27 червня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Оскільки ракети, такі як Kitchen, непридатні для завдання високоточних ударів, дані війни в Україні свідчать про глибші проблеми в ракетних військах РФ. Швидше за все, їм складно динамічно ідентифікувати цілі та отримати доступ до швидкої та точної оцінки бойових пошкоджень, вважають у міноборони Британії.

Нагадаємо, понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоповерхових житловий будинок. «39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16 дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 – важкі», – поінформував очільник ОВА Валентин Резніченко. 

Як повідомялося, у результаті влучання російської ракети у будинку зруйновано понад 200 квартир.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до атаки.

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Теги: розвідка росія зброя Міноборони будинок ракета населення Москва британська розвідка Дніпро

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