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Українці спостерігали за зорепадом Персеїди: яскраві кадри

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українці спостерігали за зорепадом Персеїди: яскраві кадри
Зорепад Персеїди накрив Україну
фото: соціальні мережі

Завдяки молодику за межами міст можна було побачити до 30-50 «падаючих зірок» за годину

У ніч із 12 на 13 серпня жителі України спостерігали пік метеорного потоку Персеїди. У мережі з'явилися яскраві кадри нічного неба, на яких зафіксовано численні метеори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

Цьогоріч для спостереження за Персеїдами склалися особливо сприятливі умови. Пік метеорного потоку збігся з молодиком, який настав 12 серпня о 20:36 за київським часом. Відсутність яскравого місячного світла зробила нічне небо максимально темним та дозволила побачити навіть слабші метеори.

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Найкращі умови були за межами великих міст, де спостереженню не заважало вуличне освітлення. Теоретична інтенсивність потоку могла сягати близько 100 метеорів за годину, однак у реальних умовах за містом можна було побачити приблизно 30–50 яскравих спалахів протягом години.

Українці спостерігали за зорепадом Персеїди: яскраві кадри фото 1
фото: соціальні мережі

Найкращим часом для спостереження в Україні став період після опівночі й до початку ранкових сутінків 13 серпня. Персеїди виникають щороку, коли Земля проходить крізь потік пилу та уламків комети 109P/Свіфта–Туттля. Частинки кометного пилу вриваються в атмосферу Землі зі швидкістю понад 210 тис. км/год.

Українці спостерігали за зорепадом Персеїди: яскраві кадри фото 2
фото: соціальні мережі

На висоті близько 80–100 км частинки створюють яскраві світлові сліди. Саме їх спостерігачі із Землі бачать як так звані «падаючі зірки». Насправді явище не пов'язане із зорями.

Українці спостерігали за зорепадом Персеїди: яскраві кадри фото 3
фото: соціальні мережі

Для спостереження за Персеїдами не потрібні телескоп або бінокль. Такі прилади, навпаки, звужують поле зору, тоді як метеори з'являються на різних ділянках неба.

Українці спостерігали за зорепадом Персеїди: яскраві кадри фото 4
фото: соціальні мережі

Для адаптації людського ока до темряви потрібно приблизно 20-30 хвилин. Саме тому під час спостереження за метеорним потоком радять якомога менше користуватися смартфоном або принаймні зменшити яскравість його екрана.

Ніч Персеїд стала продовженням насиченого астрономічними явищами 12 серпня. Напередодні ввечері жителі різних регіонів України спостерігали часткове сонячне затемнення.

Повну фазу затемнення могли побачити жителі Гренландії, Ісландії та Іспанії. В Україні Місяць закрив лише частину сонячного диска. Найкраще явище було видно на заході країни. Зокрема, у Львові затемнення розпочалося приблизно о 20:17, максимум настав о 20:43, а завершилося явище близько 20:47. У Києві Місяць закрив лише невелику частину сонячного диска.

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Теги: атмосферне явище українці Україна

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