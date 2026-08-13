Американські соціологи помилилися у прогнозах виборів до Конгресу – FT

Результати кількох голосувань показали, що опитування дедалі гірше визначають, хто насправді прийде на виборчі дільниці

Американські соціологи попередили про труднощі з прогнозуванням результатів проміжних виборів до Конгресу США після того, як результати кількох праймеріз суттєво розійшлися з даними опитувань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Одним із найбільш показових випадків стали праймеріз Демократичної партії на посаду губернатора Вісконсину. У вівторок, 11 серпня, Девід Кроулі несподівано переміг демократичну соціалістку Франческу Хонг із перевагою лише у 0,5%. Перед голосуванням опитування показували зовсім іншу картину – Кроулі відставав на 22%.

Такий результат став позитивним для партійного істеблішменту, оскільки поміркований кандидат переміг представницю прогресивного крила. Водночас величезна різниця між результатами опитувань та реальним голосуванням викликала питання щодо точності соціологічних прогнозів.

Схожа ситуація сталася на праймеріз Демократичної партії у Мічигані минулого тижня. Експерти пояснили, що первинні вибори особливо складно прогнозувати через порівняно невелику кількість виборців, які беруть у них участь.

«Проводити опитування під час праймеріз дуже складно. Коли один кандидат привертає підтримку серед тієї групи людей, які найімовірніше беруть участь в опитуваннях – людей з вищою освітою, зацікавлених у політиці та мотивованих – це створює ідеальні умови для похибки», – зазначив Джошуа Клінтон із Центру дослідження демократичних інституцій.

За його словами, подібна проблема здатна проявитися і під час проміжних виборів у листопаді. Рівень участі американців в опитуваннях падає, партійна упередженість зростає, а моделі явки, які використовувалися у 2024 році, перестають працювати.

Водночас несподівана поразка Хонг могла мати й інше пояснення. Наприкінці передвиборчої кампанії поширився її старий допис у соціальних мережах, у якому вона закликала скасувати День подяки. Цей скандал міг виникнути надто пізно, щоб його вплив потрапив до результатів опитувань.

Хонг також критикували після того, як вона заявила, що її син, який має змішане походження, надає їй певної «близькості до білих». Крім того, кандидатка могла втратити частину підтримки через розголос навколо радикальних коментарів інших представників демократичного соціалістичного руху.

Ще однією проблемою стала зміна методів проведення самих опитувань. Через низький рівень відповідей та значні витрати на телефонні дзвінки соціологи дедалі частіше проводять дослідження онлайн. Такий спосіб дешевший, однак люди, які добровільно беруть участь в інтернет-опитуваннях, зазвичай більше цікавляться політикою, ніж пересічні громадяни.

Додатковий ризик виник через поширення великих мовних моделей, оскільки учасниками онлайн-опитувань здатні ставати боти.

Соціологам також доводиться самостійно оцінювати, скільки опитаних зрештою прийдуть голосувати, а потім змінювати статистичну вагу відповідей відповідно до цих припущень. Особливо складно робити це під час праймеріз, де не працює звичний поділ електорату між демократами та республіканцями.

«На праймеріз ви втрачаєте свою найважливішу змінну – партійну приналежність. Тому проводити опитування на праймеріз стає справді складно», – зазначив експерт з опитувань в Університеті Ліхай Крістофер Борік.

Проблеми з прогнозуванням проявлялися і раніше. Минулого року за три тижні до праймеріз Демократичної партії на виборах мера Нью-Йорка середні результати опитувань давали Ендрю Куомо перевагу в 10,5% над Зохраном Мамдані. Насправді Куомо програв майже 13%.

Однією з причин стала безпрецедентна явка молодих виборців, яка порушила моделі, на які спиралися соціологи.

«Які вагові коефіцієнти для виборів у Нью-Йорку? Ви не знаєте, хто прийде на вибори. Вони це вигадують», – сказав експерт з опитувань Джорджтаунського університету Майкл Бейлі.

Проблема існує вже понад десять років. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року продемонструвала, що республіканські виборці з нижчим рівнем освіти, які становлять значну частину електорату Трампа, рідше погоджуються брати участь в опитуваннях. Соціологи почали надавати відповідям таких недостатньо представлених груп більшої статистичної ваги, однак це не усунуло проблему.

«Республіканці, які беруть участь в опитуваннях, – це не республіканці Трампа. Тож те, що ми враховуємо, або те, як ми враховуємо цих людей, насправді не розв'язує проблему», – зазначила Ешлі Амая з Pew Research Center.

Попри проблеми з точністю прогнозів, експерти не вважають, що від соціологічних досліджень потрібно відмовлятися. «Так, опитування мають безліч проблем, але якщо відмовитися від них, ви втратите будь-яку можливість зрозуміти, що думають звичайні люди», – сказав Клінтон.

Нагадаємо, що проміжні вибори до Конгресу США заплановані на 3 листопада. Поточні опитування показують сприятливу для демократів картину. Партія розраховує щонайменше повернути контроль над Палатою представників, однак останні помилки соціологів поставили під питання точність таких прогнозів.