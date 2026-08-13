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Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 26 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 204 бойові зіткнення. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 26 штурмів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська здійснили 78 авіаційних ударів, під час яких скинули 260 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 066 дронів-камікадзе та здійснили 3089 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

Артилерійських обстрілів зазнали Кореньок, Шпиль, Безсалівка, Середина-Буда, Яструбщина, Уланове, Нескучне, Рогізне, Бачівськ, Сопич, Товстодубове та Шалигине Сумської області, а також Кривуша, Камінь і Михальчина-Слобода Чернігівської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та склад боєприпасів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 52 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року фото 1
фото: ISW

Українські підрозділи відбили дев’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Вільхуватки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року фото 2
фото: ISW

Російські війська здійснили одну атаку у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року фото 3
фото: ISW

Окупанти чотири рази намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямку Новоселівки та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 21 штурмову дію в районах Різниківки, Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти двічі атакували в районі Федорівки Другої та у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року фото 4
фото: ISW

Ворог здійснив 19 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, а також у напрямках Довгої Балки й Торецького.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року фото 5
фото: ISW

Українські захисники зупинили 26 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Нового Шахового, Дорожнього, Удачного та Молодецького, а також у напрямках Кучерового Яру, Білицького, Іванівки, Нового Донбасу, Світлого, Сергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили три атаки у напрямку Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року фото 6
фото: ISW

Окупанти 14 разів атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Гіркого, Рівного, Верхньої Терси та Новоселівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2026 року фото 7
фото: ISW

Українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Новояковлівки та Приморського.

На Придніпровському напрямку

Сили оборони зупинили три штурмові дії російських військ у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1632-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна фронт

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