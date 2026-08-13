Втрати ворога станом на 13 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 13 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 13 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 13 серпня втратила:

особового складу – близько 1 462 970(+1 310) осіб;

танків – 12 262 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 130 (+3) од.;

артилерійських систем – 47 824 (+51) од.;

РСЗВ – 2 023 (+1) од.;

засобів ППО – 1 562 (+1) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 457 973(+1 634) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 133 405 (+474) од.;

спеціальної техніки – 4 522 (+6) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 13 серпня 2026 року