Окупанти вбили дроном двох чоловіків у Херсоні

Росіяни вдарили по Корабельному районі міста

Увечері 12 серпня російські окупанти атакували безпілотником двох чоловіків у Корабельному районі Херсона. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише «Главком».

Внаслідок удару обидва чоловіки дістали смертельні поранення. Їхні особи наразі встановлюють відповідні служби.

Нагадаємо, уранці 4 серпня російські військові атакували безпілотником цивільного чоловіка у Центральному районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки 52-річний місцевий житель дістав множинні поранення. Момент атаки потрапив на відео.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на російське дронове «сафарі» у Херсоні. «Сьогодні багатьох шокувало чергове відео «сафарі», яке ведуть росіяни дронами проти людей у Херсоні. Російський дрон цілеспрямовано полював за чоловіком, який продавав овочі в Херсоні, підірвався поруч із ним, і росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин і що не просто не шкодують, а пишаються тим, як знущаються з людей. Чоловік був поранений вибухом», – йдеться у повідомленні.