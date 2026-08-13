Росія атакувала Чернігів: пошкоджено гаражі та підприємства

Інформація про наслідки атаки уточнюється

У ніч проти 13 серпня російські окупаційні війська атакували Чернігів реактивними безпілотниками.

Унаслідок удару виникла пожежа, пошкоджено гаражі та території підприємств. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, пише «Главком».

Перший удар ворог завдав по північно-східній частині міста. На місці влучання виникла пожежа.Згодом у міськраді уточнили, що внаслідок атаки зафіксовано влучання в автокооператив. Пошкоджено кілька гаражів.

Під ранок російські війська повторно атакували Чернігів. Цього разу під ударом опинилися території двох підприємств. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Варто зазначити, нині триває 1632-й день повномасштабної війни.

За даними Генштабу, 12 серпня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Найбільш активними залишалися Покровський, Слов’янський та Костянтинівський напрямки. Російські війська також активно застосовували авіацію та ударні дрони: за добу завдали 56 авіаударів, скинули 183 керовані авіабомби та здійснили понад 6,5 тис. атак дронами.