Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст
фото: glavcom.ua

Найбільшу фазу астрономічного явища в Україні побачили на Закарпатті – в Ужгороді Місяць закрив близько 43% Сонця

Увечері 12 серпня жителі різних регіонів України спостерігали часткове сонячне затемнення. Найкраще астрономічне явище було видно на заході країни, тоді як у Києві Місяць закрив лише невелику частину сонячного диска. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

У різних містах українці виходили на відкриті майданчики та височини, звідки було зручно стежити за тим, як Місяць проходить перед Сонцем.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Українці могли побачити, як Місяць поступово закриває частину сонячного диска. Спостерігали за астрономічним явищем також у Рівному, Львові та Івано-Франківську. У Львові для цього люди, зокрема, зібралися на Лисій горі.

Сонячне затемнення у Львові
Сонячне затемнення у Львові
фото: Анастасія Смольєнко
Львів'яни спостерігають за сонячним затемненням
Львів'яни спостерігають за сонячним затемненням
фото: Анастасія Смольєнко

Найпомітнішим в Україні затемнення стало на Закарпатті. В Ужгороді Місяць закрив близько 43% сонячного диска. Максимальної фази явище там досягло о 20:47. Натомість у Києві затемнення було значно менш виразним.

У столиці його можна було спостерігати приблизно з 20:14 до 20:23. Максимум припав на 20:18, коли Місяць закрив 2,66% Сонця.

6 фото
На весь екран
Сонячне затемнення над Україною
фото з соцмереж

Повну фазу сонячного затемнення можна було спостерігати у Гренландії, Ісландії, Іспанії та на невеликій частині північного сходу Португалії. На більшій частині Європи затемнення було частковим.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Дивитися безпосередньо на Сонце під час затемнення без спеціального захисту для очей небезпечно. Звичайні сонцезахисні окуляри не призначені для таких спостережень. Для цього необхідно використовувати спеціальні окуляри для спостереження за Сонцем або інші сертифіковані засоби захисту.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня українці зможуть спостерігати пік одного з найяскравіших метеорних потоків року – Персеїд. За темного неба у сільській місцевості можна побачити від 60 до 100 метеорів на годину, включно з яскравими болідами. Втім, це найоптимістичніший сценарій за ідеальних умов – для більшості спостерігачів, особливо поблизу міст, реалістичніше очікувати кілька десятків метеорів на годину.

Читайте також:

Теги: українці космос Україна Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країни ЄС стають сильнішими у військовому плані
Бухгалтерія перемоги. Як ЄС нарощує оборону проти РФ
25 липня, 19:15
Зеленський прибув до Вашингтона на прощання з сенатором Гремом і зустрівся з Трампом
«Це не лише про гроші»: Зеленський пояснив сенаторам, як зупинити війну
29 липня, 03:35
Пожежа в Жиронді триває вже понад тиждень і вважається однією з найбільших лісових пожеж у сучасній історії Франції
Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції
3 серпня, 01:20
Яке релігійне свято відзначається 7 серпня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 серпня 2026: традиції та молитва
6 серпня, 22:00
Найкращий час для спостереження – після півночі, коли радіант потоку піднімається над горизонтом
Пік Персеїд і сонячне затемнення в один день: де краще спостерігати
11 серпня, 04:40
Полякова показалася на відео з росіянином і викликала дискусію в мережі
Полякова записала відео із «хорошим росіянином» і розгнівала українців
25 липня, 15:51
Після зустрічі із Зеленським Трамп зробив нову заяву про Patriot
Трамп пояснив, чому США не поспішають передавати військові технології
31 липня, 19:39
Україна попросила 50% знижки на транзит зерна через Молдову
Україна знайшла новий маршрут для експорту зерна до ЄС
11 серпня, 09:57
Сербія підтримує територіальну цілісність України
Вучич після переговорів із Зеленським неочікувано висловився про українські території
8 серпня, 16:33

Події в Україні

Хмара розповів про унікальну операцію в Новоросійську та анонсував посилення ударів
Хмара розповів про унікальну операцію в Новоросійську та анонсував посилення ударів
Суд у Москві заочно заарештував родича Джона Кеннеді через участь у війні за Україну
Суд у Москві заочно заарештував родича Джона Кеннеді через участь у війні за Україну
Сили оборони України мають масштабний успіх на фронті: DeepState оновив карту
Сили оборони України мають масштабний успіх на фронті: DeepState оновив карту
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026
Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст
Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст
Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026
Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
69K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua