Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст

Найбільшу фазу астрономічного явища в Україні побачили на Закарпатті – в Ужгороді Місяць закрив близько 43% Сонця

Увечері 12 серпня жителі різних регіонів України спостерігали часткове сонячне затемнення. Найкраще астрономічне явище було видно на заході країни, тоді як у Києві Місяць закрив лише невелику частину сонячного диска. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

У різних містах українці виходили на відкриті майданчики та височини, звідки було зручно стежити за тим, як Місяць проходить перед Сонцем.

Українці могли побачити, як Місяць поступово закриває частину сонячного диска. Спостерігали за астрономічним явищем також у Рівному, Львові та Івано-Франківську. У Львові для цього люди, зокрема, зібралися на Лисій горі.

Сонячне затемнення у Львові фото: Анастасія Смольєнко

Львів'яни спостерігають за сонячним затемненням фото: Анастасія Смольєнко

Найпомітнішим в Україні затемнення стало на Закарпатті. В Ужгороді Місяць закрив близько 43% сонячного диска. Максимальної фази явище там досягло о 20:47. Натомість у Києві затемнення було значно менш виразним.

У столиці його можна було спостерігати приблизно з 20:14 до 20:23. Максимум припав на 20:18, коли Місяць закрив 2,66% Сонця.

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Сонячне затемнення над Україною фото з соцмереж

Повну фазу сонячного затемнення можна було спостерігати у Гренландії, Ісландії, Іспанії та на невеликій частині північного сходу Португалії. На більшій частині Європи затемнення було частковим.

Дивитися безпосередньо на Сонце під час затемнення без спеціального захисту для очей небезпечно. Звичайні сонцезахисні окуляри не призначені для таких спостережень. Для цього необхідно використовувати спеціальні окуляри для спостереження за Сонцем або інші сертифіковані засоби захисту.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня українці зможуть спостерігати пік одного з найяскравіших метеорних потоків року – Персеїд. За темного неба у сільській місцевості можна побачити від 60 до 100 метеорів на годину, включно з яскравими болідами. Втім, це найоптимістичніший сценарій за ідеальних умов – для більшості спостерігачів, особливо поблизу міст, реалістичніше очікувати кілька десятків метеорів на годину.