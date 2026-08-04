Українські полярники розповіли про незвичайне явище в Антарктиці (фото)

Полярники показали, як виглядають «крижані млинці»

Антарктика приховує чимало цікавих явищ, одне з них – це млинцевий лід. Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» розповіли про «антарктичні млинці». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Національного антарктичного наукового центра у Facebook.

Так, у водах Антарктики часто можна побачити млинцевий лід. Він може утворюватися на різних водоймах, здебільшого прісноводних. Однак є й більш сприятливі місця для його утворення. «В Антарктиці млинці пече не тільки кухар, а й океан! Щоправда, вони холодні та солоні, але водночас дуже красиві», – зазначили науковці.

На фото, яким поділилися полярники, можна побачити млинцевий лід. За словами полярників, його найкраще видно саме під низьким зимовим сонцем. «Взимку біля «Вернадського» воно з’являється лише на кілька годин і не піднімається високо над горизонтом», – розповіли працівники станції.

фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Утворення млинцевого льоду має кілька варіантів. Вони можуть зʼявлятися унаслідок скупчення криги та снігу. «Перший – коли на поверхні води скупчується густа крижана або снігова маса. За нестабільного слабкого морозу, невеликого вітру та хвиль вона замерзає не суцільною корою, а окремими шматочками. Вони обточуються одне об одного, отримуючи круглу форму. Потім, залежно від температури, крижини або тануть, або застигають у тонку (до 10 см) еластичну льодову кору – нілас», – розповіли полярники.

Також антарктичні млинці можуть утворюватися зі шматків криги, яка обточується та набуває круглої форми. «Другий варіант — коли спочатку утворюється нілас, але під дією хвиль та вітру він ламається, обточується й перетворюється на «млинці». Цей процес може відбуватися і з молодим сірим льодом, який трохи товщий (до 15 см). Діаметр млинцевого льоду коливається від 30 см до кількох метрів», – йдеться у дописі.

До слова, працівники Національного антарктичного наукового центру показували фото незвичайних зимових явищ в Антарктиці. Полярникам вдалося зазнімкувати крижані «млинці» та снігові «пончики».

Для утворення крижаних «млинців» потрібен збіг кількох умов фото: Анна Торгоненко

Відомо, що снігові «пончики» та крижані «млинці» це різні явища. Так звані «млинці» з криги можуть сягати діаметрів від 30 см до кількох метрів.