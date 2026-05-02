Україну охопила повітряна тривога, у Києві чутно вибухи

Надія Карбунар
Тривогу в Україні було оголошено о 21:11
Повітряні сили ЗСУ інформують про БпЛА в районі Борисполя

У Києві та низці областей увечері 2 травня пролунала повітряна тривога.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння, інформує «Главком». Також Повітряні сили ЗСУ інформують про БпЛА в районі Борисполя у напрямку Києва.

Також пабліки повідомляють про вибухи у Києві.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, у Києві та регіонах 2 травня о 17:11 оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Вона тривала майже дві години. 

Також у Києві 2 травня раніше вже лунала повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. 

Як відомо, у ніч на 26 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Дніпро безпілотниками.  Місцеві телеграм-канали повідомили, що на лівому берез Дніпра виникла пожежа після атаки.

