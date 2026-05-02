У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів»

У Києві 2 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів. Про це повідомляє «Главком».

У місцевих пабліках попереджають, що «Шахеди» наразі становлять загрозу для лівого берега столиці, особливо Троєщини.

Крім Києва, тривога лунає на частині Київщини, майже всій Черкащині і Кіровоградщині, у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківської областей, а також на Запоріжжі й Донбасі.

Як відомо, у ніч на 26 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Дніпро безпілотниками. Місцеві телеграм-канали повідомили, що на лівому берез Дніпра виникла пожежа після атаки.