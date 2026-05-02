У Києві та низці регіонів знову повітряна тривога: що летить

Надія Карбунар
Повітряна тривога у Києві пролуала о 17:11
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів»

У Києві 2 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунають у низці інших регіонів. Про це повідомляє «Главком».

У місцевих пабліках попереджають, що «Шахеди» наразі становлять загрозу для лівого берега столиці, особливо Троєщини.

Крім Києва, тривога лунає на частині Київщини, майже всій Черкащині і Кіровоградщині, у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківської областей, а також на Запоріжжі й Донбасі.

Нагадаємо, у Києві 2 травня вже лунала повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 26 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Дніпро безпілотниками.  Місцеві телеграм-канали повідомили, що на лівому берез Дніпра виникла пожежа після атаки.

Читайте також:

Читайте також

У Києві випав град
Перші весняні грози: Київ засипало градом (відео)
6 квiтня, 22:28
Міноборони прискорило укриття доріг від дронів
Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі
10 квiтня, 18:29
У результаті ДТП спецавто опинилося на металевому відбійнику
На Столичному шосе перекинувся сміттєвоз (відео)
13 квiтня, 10:30
Сигарети, вилучені поліцією у крадіїв
Серійні крадіжки сигарет з кіосків у Києві: перед судом постануть двоє іноземців
14 квiтня, 14:29
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
15 квiтня, 21:07
За даними слідства, чоловік продавав зброю, яку знаходив у зоні проведення бойових дій
Продавав гвинтівки через інтернет: у Києві викрито торговця трофейною зброєю (фото)
27 квiтня, 13:32
Кімната світла і простора, але здається без базових меблів
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Воскресенці за 7 тис. грн
30 квiтня, 17:03
Нічні заморозки продовжують завдавати шкоди квітучим плодовим деревам та декоративним рослинам
Заморозки в Україні тривають: синоптики дали тривожний прогноз на початок травня
29 квiтня, 15:28
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: поліція затримала підозрюваного
Вчора, 18:04

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
