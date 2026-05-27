«Логістичний локдаун». Міноборони запускає програму для масштабування ударів по РФ

У межах першого етапу програми військовим спрямували 5 млрд грн на закупівлю сучасних засобів для завдання ударів на середній дистанції

Міністерство оборони запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування middle strike (середнього ураження) та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Це має ще більше посилити тиск на окупантів у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«Останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Ціна просування для росіян постійно зростає. Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 кв. км просування, то у квітні – уже 179. Росія зазначає рекордних втрат: понад 35 тис. убитих або важко поранених військових щомісяця – і ми продовжуємо нарощувати темп», – сказав він.

Як зазначається, за останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. За словами міністра, що більше знищується логістики росіян – то менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення.

«Одним із ключових факторів цієї зміни стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей. Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою. Тому наше завдання зараз – за завданням президента максимально масштабувати middle strike та в координації з військовими створити для ворога повний логістичний локдаун», – пояснив глава відомства.

За словами Федорова, у межах першого етапу програми Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike. «Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою «єБали» – команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися», – додав міністр.

У межах другого етапу програми централізовано буде запущено тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike. Як пояснив глава Міноборони, відкриті конкурси – це не лише швидкість та масштабування виробництва, а й конкуренція між виробниками, мінімізація корупційних ризиків, прозорість й ефективне використання державних коштів.

«Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці», – пояснив Федорова.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала рекордну кількість 155-мм далекобійних артилерійських снарядів, а завдяки конкуренції вдалося зекономити 16% від початкової суми.

До слова, українським підприємствам, які займаються виробництвом озброєння та військової техніки, суттєво спростили митне оформлення імпорту іноземних компонентів.