Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Логістичний локдаун». Міноборони запускає програму для масштабування ударів по РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Логістичний локдаун». Міноборони запускає програму для масштабування ударів по РФ
За останні місяці Україна вчетверо наростила темпи ураження ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів в оперативній глибині
скриншот з відео Федорова
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У межах першого етапу програми військовим спрямували 5 млрд грн на закупівлю сучасних засобів для завдання ударів на середній дистанції

Міністерство оборони запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування middle strike (середнього ураження) та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Це має ще більше посилити тиск на окупантів у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«Останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Ціна просування для росіян постійно зростає. Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 кв. км просування, то у квітні – уже 179. Росія зазначає рекордних втрат: понад 35 тис. убитих або важко поранених військових щомісяця – і ми продовжуємо нарощувати темп», – сказав він.

Як зазначається, за останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. За словами міністра, що більше знищується логістики росіян – то менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення.

«Одним із ключових факторів цієї зміни стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей. Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою. Тому наше завдання зараз – за завданням президента максимально масштабувати middle strike та в координації з військовими створити для ворога повний логістичний локдаун», – пояснив глава відомства.

За словами Федорова, у межах першого етапу програми Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike. «Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою «єБали» – команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися», – додав міністр.

У межах другого етапу програми централізовано буде запущено тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike. Як пояснив глава Міноборони, відкриті конкурси – це не лише швидкість та масштабування виробництва, а й конкуренція між виробниками, мінімізація корупційних ризиків, прозорість й ефективне використання державних коштів.

«Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці», – пояснив Федорова.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала рекордну кількість 155-мм далекобійних артилерійських снарядів, а завдяки конкуренції вдалося зекономити 16% від початкової суми.

До слова, українським підприємствам, які займаються виробництвом озброєння та військової техніки, суттєво спростили митне оформлення імпорту іноземних компонентів.

Теги: Михайло Федоров Міноборони озброєння держзакупівлі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До складу бойової частини ракети Р-60, яку окупанти встановлюють на «шахеди», входять уражаючі елементи зі збідненого урану
Радіоактивні фрагменти у ракетах РФ. Повітряні сили зробили заяву
21 травня, 10:40
За словами глави Білого дому, протягом десятиліть вашингтонські політики «дозволяли іноземним державам грабувати нас»
Трамп зобов’язав федеральні агентства закуповувати лише американську продукцію
11 травня, 07:33
Олексій зізнався, що вчинок батька його морально знищив
Окупант пішов воювати, щоб вилікувати батька від раку, а той відмовився говорити з сином
9 травня, 20:15
Лідер КНДР Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Е на борту есмінця «Чхое Хьон»
Кім Чен Ин з дочкою пообідав із моряками на новому есмінці КНДР (фото)
9 травня, 00:10
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір Лондона на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані
Британія приєднається до кредиту ЄС на 90 млрд євро для України
4 травня, 15:39
США продадуть зброї на $8,6 млрд союзникам на Близькому Сході
США продадуть зброї на $8,6 млрд союзникам на Близькому Сході
3 травня, 01:58
уск відреагував на рішення США вивести 5000 американських військовослужбовців з Німеччини
Туск заявив, що НАТО – під загрозою розпаду
2 травня, 16:58
Ініціатором створення коаліції виступила Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони
Україна і пʼять європейських країн створили коаліцію з оборонних закупівель
30 квiтня, 17:37
Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026
Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026
28 квiтня, 21:16

Події в Україні

Річниця створення Сил спеціальних операцій. Президент нагородив бійців
Річниця створення Сил спеціальних операцій. Президент нагородив бійців
«Логістичний локдаун». Міноборони запускає програму для масштабування ударів по РФ
«Логістичний локдаун». Міноборони запускає програму для масштабування ударів по РФ
Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)
Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)
Віталій Кім: корейські технології працюватимуть в Україні
Віталій Кім: корейські технології працюватимуть в Україні
На Харківщині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є поранені
На Харківщині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є поранені
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Новини

Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua