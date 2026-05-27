Місія МВФ розпочала роботу в Україні

МВФ оціниватиме виконання умов нової програми для України
фото: МВФ
У Києві обговорять бюджет, податки та умови отримання нових траншів

27 травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала в Україні зустрічі з представниками влади у межах першого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву постійної представниця МВФ в Україні Прішили Тофано.

«Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочала сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ», – заявила вона.

Основна увага під час переговорів буде приділена макроекономічній політиці та ключовим структурним реформам.

Місія прибула до Києва для першого перегляду нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд. Від результатів переговорів залежить надання Україні наступних траншів фінансової допомоги.

Під час зустрічей сторони планують обговорити зміни до державного бюджету, можливе збільшення виплат військовослужбовцям, а також податкові новації.

Окрему увагу приділять виконанню так званих структурних маяків програми МВФ. Зокрема, йтиметься про оподаткування імпортних посилок вартістю до €150, законопроєкт щодо якого Верховна Рада відхилила 26 травня – напередодні приїзду місії Фонду.

Крім того, програма EFF передбачає ухвалення законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів, отриманих через цифрові платформи. Голосування за документ у другому читанні очікується найближчими днями.

Нагадаємо, що міністерство фінансів України визначило ключові етапи співпраці з Міжнародним валютним фондом на 2026 рік. Перший перегляд програми розширеного фінансування заплановано вже на червень, за результатами якого бюджет може отримати черговий транш. 

