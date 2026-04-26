Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:44 оголосили повітряну тривогу. О 00:09 повідомили про відбій. КМДА просить всіх слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 26 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Дніпро безпілотниками. Місцеві телеграм-канали повідомили, що на лівому берез Дніпра виникла пожежа після атаки.