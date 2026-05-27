Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

«Жовтий лист спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене». Ці рядки у виконанні спецпризначенців звучать особливо символічно, як нагадування про тих, хто сьогодні воює на фронті й мріє повернутися додому до своїх рідних

Сьогодні, 27 травня Україна відзначає День Сил спеціальних операцій ЗСУ та 10-річчя створення ССО – одного з наймолодших і найзакритіших родів військ у складі української армії. З нагоди свята команда «ССО Рекрутинг» підготувала особливий музичний проєкт. Спецпризначенці записали переспівали легендарну пісню Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас», пише «Главком».

У відео взяли участь військовослужбовці ССО, які щодня виконують складні бойові завдання як на передовій, так і в тилу ворога. Для запису кліпу бійці приїхали з різних регіонів України. Частина військових долучилася до зйомок просто після виконання бойових завдань. Перед записом спецпризначенці проходили онлайн-репетиції разом із диригентами та музичними викладачами.

Прозвучали й особливо щемливі рядки з пісні Володимира Івасюка: «Бо до тебе навесні я повернусь, мила... Твої руки я візьму знову в свої руки. Не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки...».

А також слова: «Жовтий лист спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене»

Ці рядки у виконанні спецпризначенців звучать особливо символічно, як нагадування про тих, хто сьогодні воює на фронті й мріє повернутися додому до своїх рідних.

Сили спеціальних операцій офіційно були створені у 2016 році. Спочатку День ССО відзначали 29 липня, однак у 2025 році президент Володимир Зеленський переніс дату святкування на 27 травня.

«Главком» розповідав про історію започаткування свята та підготував добірку найкращих привітань у віршах, прозі та листівках.