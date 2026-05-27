Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)
Перед записом спецпризначенці проходили онлайн-репетиції разом із диригентами та музичними викладачами
скриншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Жовтий лист спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене». Ці рядки у виконанні спецпризначенців звучать особливо символічно, як нагадування про тих, хто сьогодні воює на фронті й мріє повернутися додому до своїх рідних

Сьогодні, 27 травня Україна відзначає День Сил спеціальних операцій ЗСУ та 10-річчя створення ССО – одного з наймолодших і найзакритіших родів військ у складі української армії. З нагоди свята команда «ССО Рекрутинг» підготувала особливий музичний проєкт. Спецпризначенці записали переспівали легендарну пісню Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас», пише «Главком».

У відео взяли участь військовослужбовці ССО, які щодня виконують складні бойові завдання як на передовій, так і в тилу ворога. Для запису кліпу бійці приїхали з різних регіонів України. Частина військових долучилася до зйомок просто після виконання бойових завдань. Перед записом спецпризначенці проходили онлайн-репетиції разом із диригентами та музичними викладачами.

Прозвучали й особливо щемливі рядки з пісні Володимира Івасюка: «Бо до тебе навесні я повернусь, мила... Твої руки я візьму знову в свої руки. Не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки...».

А також слова: «Жовтий лист спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене»

Ці рядки у виконанні спецпризначенців звучать особливо символічно, як нагадування про тих, хто сьогодні воює на фронті й мріє повернутися додому до своїх рідних.

Сили спеціальних операцій офіційно були створені у 2016 році. Спочатку День ССО відзначали 29 липня, однак у 2025 році президент Володимир Зеленський переніс дату святкування на 27 травня.

«Главком» розповідав про історію започаткування свята та підготував добірку найкращих привітань у віршах, прозі та листівках.

Читайте також:

Теги: ЗСУ партія ЗСУ пісня військові свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Герой України Денис Чумак. Розмова про Кринки, страх та професіоналізм
Герой України Денис Чумак. Розмова про Кринки, страх та професіоналізм
6 травня, 12:58
Військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету
Військовий збір – на виплати бійцям ЗСУ: рішення бюджетного комітету
6 травня, 12:15
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 травня, 00:00
8 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
8 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
8 травня, 00:00
Після побиття ініціатор бійки самовільно залишив місце дислокації частини та кілька днів переховувався від правоохоронців
Побиття військового під час шикування у Дніпрі: правоохоронці розкрили деталі
7 травня, 17:41
Колишній народний депутат Олег Ляшко отримав підвищення по службі в ЗСУ
Олег Ляшко став командиром полку: подробиці (фото)
8 травня, 08:59
24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 травня, 00:00
За словами Сирського, будуть передбачені доплати для певних категорій військовослужбовців
Сирський повідомив, якою буде мінімальна зарплата військових
19 травня, 20:46
Військові закликають довіряти виключно офіційним джерелам
Сили оборони спростували фейк окупантів про нібито захоплення села Рясне на Сумщині
Вчора, 12:47

Події в Україні

Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)
Спецпризначенці переспівали легендарну пісню Івасюка з нагоди свята (відео)
Віталій Кім: корейські технології працюватимуть в Україні
Віталій Кім: корейські технології працюватимуть в Україні
На Харківщині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є поранені
На Харківщині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є поранені
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 27 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 27 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини

Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua