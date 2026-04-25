Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Тривога розпочалася о 16:12
колаж: glavcom.ua

Сирени лунають через російські безпілотники

У Києві і низці областей України у суботу, 25 квітня, станом на 16:12 оголошена повітряна тривога. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили, сирени лунають через загрозу російських безпілотників.

«БпЛА курсом на Київ з півночі… БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний…КАБи на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину… БпЛА на Чернігівщині – курсом на Київщину (Броварський р-н). БпЛА на Миколаївщині – курсом на н. п. Снігурівка. БпЛА на Запоріжжі – курсом на Томаківку», – ідеться у повідомленні.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 25 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками.  

Зазначається, що у Дніпрі пролунав вибух, після якого розгорілася масштабна пожежа в одному із районів міста.

