На Харківщині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є поранені

На Харківщині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Унаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу.

Раніше на Дніпропетровщині росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК. Тоді через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів.

До слова, ввечері 14 травня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.