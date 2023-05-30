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Унаслідок обстрілів споживачі семи областей частково без світла – Міненерго

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Унаслідок обстрілів споживачі семи областей частково без світла – Міненерго
Через негоду без електропостачання наразі перебувають 12 населених пунктів Запорізької області
фото з відкритих джерел

Нічний масований удар БпЛА не завдав пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури

Унаслідок обстрілів прифронтових та прикордонних територій частина населених пунктів Донецької, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей залишилися без світла. Також через попередні ворожі обстріли знеструмлена частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У відомстві зазначили, що нічний масований удар БпЛА не завдав пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Проте внаслідок обстрілів прифронтових та прикордонних територій знеструмлено шість  населених пунктів у Донецькій області. Також без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

«Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», – додали у міністерстві.

Через негоду без електропостачання наразі перебувають 12 населених пунктів Запорізької області та 31 – у Дніпропетровській.

Також в Міненерго зазначили, що загалом ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту у системі не спостерігається.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе, 29 із них вдалося знищити. 

Теги: окупанти енергетика Міненерго електроенергія

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