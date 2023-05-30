У Києві відбулося аварійне відключення світла: деталі

Наразі енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків

Сьогодні, 30 травня, у Києві частково зникло світло. Причиною цього аварія на електромережах. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

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Аварійне відключення сталося о 12:28. Енергетики виїхали на місце аварії та заживили 33 знеструмлені будинки від резервних джерел.

У столиці проблеми зі світлом фіксують у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах.

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У ДТЕК вже повідомили про ремонтні роботи в центрі міста. «Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика. Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел», – повідомили в ДТЕК.

За даними енергетиків, ще 15 будинків залишаються знеструмленими, їх мають переключити до альтернативних джерел до 14:30.

Після резервного переключення фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Як повідомлялося, унаслідок обстрілів прифронтових та прикордонних територій частина населених пунктів Донецької, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей залишилися без світла. Також через попередні ворожі обстріли знеструмлена частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.