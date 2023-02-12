Відключення світла скасовується: ДТЕК назвав області

У разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційними графіками

У понеділок, 13 лютого, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не відключатимуть світло. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«На наступний день «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційними графіками», – йдеться у повідомленні.

Утім, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону повідомив, що зростання споживання електроенергії через початок робочого тижня призведе до повернення графіків обмеження електропостачання, які не застосовували у неділю 12 лютого.

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Внаслідок зниження споживання на вихідних і відновлення мереж та введення в роботу двох енергоблоків АЕС вдалось уникнути відключень в неділю. Однак з початком робочого тижня українцям слід готуватись до застосування графіків обмеження електропостачання, зазначив Дмитро Сахарук.

За словами Сахарука, через обстріли залишається ще багато точок, які не відремонтовані повністю, зокрема Одеса, Київщина Харківщина та Запоріжжя.

Він додав, що крім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є ще й мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз бути відключення.

Нагадаємо, що понад добу російські окупанти атакували енергетичні об’єкти України. У ніч на 11 лютого відбулася 17-та атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. У деяких регіонах складна ситуація зі світлом.