Що потрібно Україні для досягнення частки зеленої енергетики у 27% до 2030 року

На сьогодні борги тільки для зеленої енергетики складають близько 24 мільярдів гривень

Без вирішення проблеми боргів Україна не досягне цілі у 27% електроенергії з ВДЕ у 2030 році – Центр Разумкова

Для досягнення нового затвердженого плану держави з досягнення 27% виробництва електроенергії з відновлюваних джерел у 2030 році треба терміново подолати проблему боргів перед існуючими інвесторами у зелену енергетику. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зазначаючи, що це важливо для залучення нових масштабних інвестицій у галузь.

«На сьогодні ці борги тільки для зеленої енергетики складають близько 24 мільярдів гривень, тобто зрозуміло, що поки борги ці не будуть погашені – ніякої довіри в інвесторів до українського уряду не буде, тому вони не будуть інвестувати», – заявив Омельченко.

За його словами, для досягнення цільового показника треба продовжити рух у лібералізації ринку електроенергії, а також погасити борги перед інвесторами.

«Якщо цього не буде зроблено, то це ілюзія розраховувати, що тільки завдяки стратегії чи концепції ми зможемо залучити інвесторів», – підкреслив експерт.

Він нагадав, що попередня стратегія, яка була прийнята у 2017 році, передбачала, що станом на сьогодні Україна повинна була мати на 6-7 ГВт більше потужностей децентралізованої генерації, однак вона не була реалізована через те, що неправильно відбувалася імплементація європейського законодавства.

«Ми не мали б таких проблем з енергозабезпеченням, незважаючи навіть на удари ворога… Замість того, щоб просто поступово імплементувати ті нормативні акти, які зараз діють в ЄС, показали свою ефективність, у нас, на жаль, уряд зайнявся дещо іншим», – сказав Омельченко.

«Уряд тоді почав займатися другорядними задачами, фантазіями, впроваджувати різні прайс-кепи, обмеження, адміністративні втручання в ринок. Це все призвело до того, що замість інвестицій у нас почали утворюватися величезні борги», – підсумував експерт.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 16 млрд грн і спричинений недоплатами з боку компанії «Енергоатом». Окрім того, ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має «Укренерго» через дефіцитний тариф на передачу електроенергії і, відповідно, неможливість повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.