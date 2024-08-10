Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ВМС України підірвали одну із газових вишок у Чорному морі: знищено десятки окупантів (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ВМС України підірвали одну із газових вишок у Чорному морі: знищено десятки окупантів (відео)
Газова платформа досі горить у Чорному морі
фото: скріншот з відео

Українські військові знищили технічне розвідувальне обладнання окупантів

У ніч проти 9 серпня Військово-морські сили України завдали удару по одній із газових вишок в акваторії Чорного моря. Відповідне відео відзняли ВМС.

Зазначається, що українські військові знищили технічне розвідувальне обладнання окупантів та особового складу до 40 осіб.

Нагадаємо, що також у ніч на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 знищили чергове судно російських окупантів – швидкісний катер «Тунєц».

Читайте також: «Гетьман Іван Виговський» спущено на воду: це другий корвет класу Ada для України (відео)
Теги: Чорне море окупанти окупація росія Україна ВМС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ісмаїла Ханію, політичного лідера «Хамасу» (зліва) вбили 31 липня. Праворуч – Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї
Ліквідація Ісмаїла Ханії. Путіну варто задуматися
5 серпня, 11:58
Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України
Експорт військових дронів: Китай ввів обмеження після візиту Кулеби
31 липня, 14:57
У вересні 2022 року Ольховик отримав мінно-вибухове поранення
Назавжди 39. Згадаймо телеоператора Олексія Ольховика
29 липня, 09:00
Глава МЗС України закликав європейських партнерів активізувати зусилля за пʼятьма напрямами роботи
Кулеба назвав пʼять кроків для термінової допомоги енергетиці України
22 липня, 22:03
21 липня у Євпаторії окупаційна влада почала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України
Знесення останньої української церкви в Криму: розпочато кримінальне провадження
22 липня, 20:36
Джеймс Хеккер заявив, що потрібен час, щоб мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу
Україна отримає перевагу, коли прибудуть F-16? Командувач Повітряних сил США зробив шокуючу заяву
22 липня, 17:45
Окупанти продовжують утримувати свої позиції у районі села Бугруватка й по північному березі річки Вовча
Ворог намагається прорватися через Вовчанськ. Огляд з Харківського напрямку
22 липня, 16:30
Новий прем'єр Британії Кір Стармер (ліворуч) та керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Джордж Робертсон
Велика Британія назвала країни, які становлять для неї смертельну загрозу
17 липня, 11:00
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с
Гроза та 39° тепла: прогноз погоди на 13 липня
13 липня, 05:23

Події в Україні

Окупанти готуються до нових штурмів: ситуація в районі Вовчанська
Окупанти готуються до нових штурмів: ситуація в районі Вовчанська
ВМС України підірвали одну із газових вишок у Чорному морі: знищено десятки окупантів (відео)
ВМС України підірвали одну із газових вишок у Чорному морі: знищено десятки окупантів (відео)
Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі
Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі
Загинули матір та син: на Закарпатті сталася пожежа (фото)
Загинули матір та син: на Закарпатті сталася пожежа (фото)
Атака РФ на Костянтинівку 9 серпня: серед загиблих ідентифіковано двох дітей
Атака РФ на Костянтинівку 9 серпня: серед загиблих ідентифіковано двох дітей
Розвідка знищила швидкісний катер окупантів «Тунєц» у Криму (відео)
Розвідка знищила швидкісний катер окупантів «Тунєц» у Криму (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
26K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
14K
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
13K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
13K
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
12K
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua