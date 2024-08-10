ВМС України підірвали одну із газових вишок у Чорному морі: знищено десятки окупантів (відео)

Українські військові знищили технічне розвідувальне обладнання окупантів

У ніч проти 9 серпня Військово-морські сили України завдали удару по одній із газових вишок в акваторії Чорного моря. Відповідне відео відзняли ВМС.

Зазначається, що українські військові знищили технічне розвідувальне обладнання окупантів та особового складу до 40 осіб.

Перелік чудових новин не закінчується. ВМС вночі підірвали одну із газових вишок у Чорному морі, де перебувало до 40 росіян, а також технічне розвідувальне обладнання. pic.twitter.com/CPjB6FS3ZN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2024

Нагадаємо, що також у ніч на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 знищили чергове судно російських окупантів – швидкісний катер «Тунєц».