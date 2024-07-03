«Укренерго» повідомило про обмежені можливості імпорту електроенергії від країн-сусідів

Брйко: «В наших сусідів – схожа погода, схожа температура, схоже підвищення навантаження в енергосистемі. Тому не завжди вони можуть надати нам допомогу»

Можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Як пояснив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку.

«Імпорт – це є гарантований перетік електричної енергії, а аварійна допомога, яку просить НЕК у суміжних системних операторів, надається тільки за наявності можливості таку допомогу надати. В наших сусідів – схожа погода, схожа температура, схоже підвищення навантаження в енергосистемі. Тому не завжди вони можуть надати нам таку допомогу», – розповів Бойко.

Він зауважив, що не кожен день максимальний обсяг електроенергії доводиться імпортувати. «В останні дні цей обсяг знизився. Але НЕК «Укренерго» добирає до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити», -– одав Бойко.

Нагадаємо, у кінці липня очікується покращення в енергосистемі України, це пов'язано із виходом з ремонтів генеруючого обладнання. Про це в ефірі Суспільного заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

Член наглядової ради НЕК «Укренерго» зауважив, що дефіцит в енергосистемі залишиться, але буде суттєво меншим. Він додав, що спека призвела до більшого навантаження в системі, а відповідно – до значних обсягів обмежень.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії.

«Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою», – наголосив президент Володимир Зеленський.



Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.