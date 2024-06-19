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Інвестори в зелену енергетику України не отримали 40% зароблених грошей

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Інвестори в зелену енергетику України не отримали 40% зароблених грошей
Рівень розрахунків Гарпоку перед виробниками зеленої енергії становить: за 2024 рік – 62,54%, за 2023 рік – 89,16%, за 2022 рік – 59,8%
ілюстративне фото: Depositphotos

Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для «Енергоатому»

Рівень заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики України складає понад 40% за 2022 рік, а в поточному році вже досягає 40%, йдеться в інформації держпідприємства «Гарантований покупець». 

Так, повідомляється, що рівень розрахунків Гарпоку перед виробниками зеленої енергії становить: за 2024 рік – 62,54%, за 2023 рік – 89,16%, за 2022 рік – 59,8%.

Найнижчий рівень розрахунків – за травень 2022 р. (25,1%), березень 2022 р. (29,3%) та червень 2022 р. (34%).

Раніше повідомлялося, що Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для «Енергоатому» (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП «Гарантований покупець», ПУПи, ОСРи, Укренерго та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.

Теги: борг Енергоатом Укренерго

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