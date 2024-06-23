Стала відома причина раптового викиду на коксохімі у Кривому Розі

Наразі ситуація контрольована, стверджують у Міндовклля

Уранці 23 червня на Коксохімічному заводі у місті Кривий Ріг стався неконтрольований викид у атмосферне повітря та поява хмари. Трапилося це через раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми, інформує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Наразі ситуація контрольована, стверджують у міністерстві

«Усі датчики мобільного застосунку #ЕкоЗагроза показують відсутність перевищення забруднення атмосферного повітря у Кривому Розі», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, через аварію на Коксохімічному заводі місто Кривий Ріг Дніпропетровської області накрила густа хмара диму.

Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

Карта вітрів

Раніше французька збройова компанія Thales на виставці Eurosatory підписала три угоди з українською оборонною промисловістю, які покликані посилити підтримку фронту та обороноздатності. Згідно з першою угодою, компанія планує створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

До слова, німецька компанія Rheinmetall веде перемовини щодо створення виробничої лінії 155-мм артилерійських снарядів в Україні.