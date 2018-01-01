«Укрзалізниця» за минулу добу «розчистила» близько 17 тис. кубометрів снігу

У компанії закликають під час планування поїздок враховувати труднощі, які можуть виникнути через погодні умови

За минулу добу «Укрзалізниці» довелося очистити від снігу близько 15 тис. стрілочних переводів, майже 1,5 тис. залізничних переїздів та понад 1200 пасажирських платформ. Про це повідомляє прес-служба компанії. «Негода в Україні не вщухає – не припиняється й оперативна робота залізничників з подолання її наслідків.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У компанії закликають під час планування поїздок враховувати труднощі, які можуть виникнути через погодні умови

За минулу добу «Укрзалізниці» довелося очистити від снігу близько 15 тис. стрілочних переводів, майже 1,5 тис. залізничних переїздів та понад 1200 пасажирських платформ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Негода в Україні не вщухає – не припиняється й оперативна робота залізничників з подолання її наслідків. Епіцентр робіт змістився з центральних регіонів на схід країни – у Харківську, Полтавську, Сумську області. Залізничники задіяли вдень 21 снігоочисну колійну машину та вночі 10 машин. Загалом упродовж минулої доби на снігоочисних заходах були задіяні майже 6400 залізничників, з інфраструктурних об’єктів вивезено близько 17 тис. м куб. снігу», — йдеться у повідомленні.

В результаті затримок поїздів через негоду не було, наразі всі поїзди курсують згідно з графіком.

Укрзалізниця закликає пасажирів під час планування поїздок враховувати труднощі, що можуть виникнути через погодні умови, а також бути обережними та слухати оголошення на вокзалах. У разі виникнення зауважень та пропозицій щодо обслуговування пасажирів просять інформувати на гарячу лінію «Якість та сервіс» за номером: 0800-50-3111.