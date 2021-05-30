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    «Укрзалізниця» здійснить перший від початку пандемії рейс до Відня. Як їздитиме потяг

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    Перший рейс із Києва до Відня вирушить уже 1 червня - «Укрзалізниця» здійснить перший від початку пандемії рейс до Відня. Як їздитиме потяг
    Перший рейс із Києва до Відня вирушить уже 1 червня
    Фото: epravda.com.ua

    Перший рейс із Києва до Відня вирушить уже 1 червня

    У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, «Укрзалізниця» відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини. Про це ідеться у повідомленні пресслужби компанії.

    Перший рейс із Києва до Відня вирушить уже 1 червня. Надалі потяг курсуватиме щоденно – відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня.

    У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг Їхатиме о 16:42 і дістанеться до Києва о 17:22 наступного дня.

    Квитки на поїзд «Київ-Відень» можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає нові потяги до моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.

    Також із 29 травня «Укрзалізниця» запускає «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ-Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони – Волинь, Галичину та Прикарпаття.

    «Укрзалізниця» з бюджетоутворюючого підприємства за останні роки перетворилася на «закляте місце», яке системно демонструє збитки. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила Юлія Гришина, голова парламентської ТСК.

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    Теги: ТСК Будапешт Укрзалізниця потяг перевезення Юлія Гришина
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    «Укрзалізниця» здійснить перший від початку пандемії рейс до Відня. Як їздитиме потяг