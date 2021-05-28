  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Як двоє силачів в метро потяг тягнули (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рекорд встановили стронгмени Олексій Новіков та Олександр Лашин&nbsp; - Як двоє силачів в метро потяг тягнули (відео)
    Рекорд встановили стронгмени Олексій Новіков та Олександр Лашин 
    Фото: Київський метрополітен

    Рекорд було приурочено спеціально до Дня Києва

    Сьогодні, 28 травня, два найвідоміші стронгмени України Олексій Новіков (найсильніша людина світу), Олександр Лашин (багаторазовий чемпіон України) встановили рекорд України, протягнувши потяг столичної підземки на 20 метрів.

    Спочатку вони та під керівництвом президента Федерації стронгмену України Сергія Конюшка та її почесного президента Василя Вірастюка потягнули поїзд метро 5 вагонів, вагою 156 тонн на 20 метрів.

    Однак стронгмени не спинилися на досягнутому і за кілька хвилин протягнули на 20 метрів уже 8 вагонів підземки – 238 тонн.

    «Відчуття – супер, рекорд вдався! Складно, правда, було рухатися через мазут на коліях. Але це робочі моменти», – прокоментував телеканалу «Київ» одразу після рекорду Олександр Лашин.

    «Дуже вдячні всім за підтримку, ви – супер!» – додав Олексій Новіков.

    Подія відбулася в п’ятницю, 28 травня, о 12:00 в депо «Дарниця» київського метрополітену.

    Теги: Київ метро потяг рекорд Олексій Новіков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як двоє силачів в метро потяг тягнули (відео)