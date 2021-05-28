Як двоє силачів в метро потяг тягнули (відео)

Рекорд було приурочено спеціально до Дня Києва

Сьогодні, 28 травня, два найвідоміші стронгмени України Олексій Новіков (найсильніша людина світу), Олександр Лашин (багаторазовий чемпіон України) встановили рекорд України, протягнувши потяг столичної підземки на 20 метрів.

Спочатку вони та під керівництвом президента Федерації стронгмену України Сергія Конюшка та її почесного президента Василя Вірастюка потягнули поїзд метро 5 вагонів, вагою 156 тонн на 20 метрів.

Однак стронгмени не спинилися на досягнутому і за кілька хвилин протягнули на 20 метрів уже 8 вагонів підземки – 238 тонн.

«Відчуття – супер, рекорд вдався! Складно, правда, було рухатися через мазут на коліях. Але це робочі моменти», – прокоментував телеканалу «Київ» одразу після рекорду Олександр Лашин.

«Дуже вдячні всім за підтримку, ви – супер!» – додав Олексій Новіков.

Подія відбулася в п’ятницю, 28 травня, о 12:00 в депо «Дарниця» київського метрополітену.