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    «Укрзалізниця» запускає нові потяги до моря

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    «Укрзалізниця» запускає нові потяги до моря
    Фото з відкритих джерел

    З 3 червня курсуватиме потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ

    «Укрзалізниця» запускає нові потяги до моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Укрзалізниця робить усе можливе, щоб літні мандрівки потягами стали зручнішими для наших пасажирів. Не забувайте про маски та санітайзери під час поїздок», – йдеться у повідомлені.

    З 3 червня курсуватиме потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Він відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50, курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до узбережжя о 3:40.

    У зворотному напрямку потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня. Він вирушатиме з Генічеська о 22:57 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 7:43.

    Нагадаємо, з 29 травня «Укрзалізниця» запускає «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ-Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони – Волинь, Галичину та Прикарпаття.

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    Теги: Запоріжжя Укрзалізниця Дніпро Кривий Ріг потяг перевезення
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    «Укрзалізниця» запускає нові потяги до моря