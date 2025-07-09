«Укрзалізниця» оголосила про закупівлю вагонів нового покоління

«Укрзалізниця» оновлює рухомий склад: Купують п'ять вагонів нового покоління за 95,6 млн грн кожен

«Укрзалізниця» оголосила про закупівлю першої пілотної партії з п'яти пасажирських вагонів нового покоління. Це значний крок до оновлення застарілого рухомого складу та підвищення комфорту для пасажирів. Нові вагони матимуть значно довший термін служби та покращені характеристики, що дозволить ефективніше задовольняти попит на перевезення, особливо в умовах дефіциту пасажирських місць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Ці інноваційні вагони здатні прослужити до 50 років завдяки використанню кузовів з нержавіючої сталі, що на 20 років довше, ніж для стандартних вагонів «Укрзалізниці». Вони також матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого персоналу (один провідник замість двох на вагон), що суттєво зменшить експлуатаційні витрати.

Комфорт для пасажирів буде змінено:

Кондиціювання працюватиме навіть на зупинках та при малій швидкості, забезпечуючи комфортний мікроклімат завдяки повністю електричному опаленню з індивідуальним керуванням температурою в кожному купе.

Більше простору: Збільшена ширина кузова та покращене планування дозволять збільшити довжину спального місця до 2,2 м.

Плавність ходу: Пневмопідвішування гарантуватиме додаткову плавність ходу, зменшуючи коливання вагона під час руху.

Сучасні зручності: Вагони будуть оснащені розетками з роз'ємами USB та Type-C, бездротовою зарядкою для смартфонів, власними пересувними столиками для верхніх полиць та додатковим умивальником у коридорі.

Доступність: Один з п'яти вагонів буде інклюзивним, матиме електричний підйомник, пандус для високої платформи та збільшене купе для пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному.

Технологічність: Автоматичні розсувні двері, герметичні міжвагонні переходи врівень з підлогою та централізований контроль за системами всіх вагонів з купе начальника поїзда.

Після початку повномасштабного вторгнення, «Укрзалізниця» зіткнулася з критичним дефіцитом пасажирських вагонів. Пріоритет надається медичним перевезенням, квиткам для військових та організованих дитячих груп, але значна частина попиту залишається незадоволеною.

У 2025 році «Укрзалізниця» законтрактує 100 нових вагонів, включаючи ці 5 одиниць нового покоління, які стануть пілотною партією для майбутнього масштабування. Очікувана вартість закупівлі одного такого вагона складе 95,6 млн грн, що є конкурентоспроможною ціною порівняно з аналогічними закупівлями в європейських компаніях. Вартість обслуговування одного пасажирського місця залишиться майже незмінною, враховуючи збільшений термін служби.

Термін поставки вагонів – 2,5 роки з моменту отримання виробником передоплати. «Укрзалізниця» зазначила, що у разі додаткового фінансування з державного бюджету програма оновлення рухомого складу, зокрема закупівля вагонів нового покоління, може бути розширена.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Наразі у вагоні облаштовані чотири збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих. Якщо ж вагон не заброньований для спецперевезень, тоді кожне купе здатне вміщувати до шести пасажирів.