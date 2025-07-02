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Зрадник Карякін спрогнозував, коли росіян повернуть на міжнародні турніри під своїм прапором

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Зрадник Карякін спрогнозував, коли росіян повернуть на міжнародні турніри під своїм прапором
До 2009 року Карякін виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське

У російських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про те, що Карякін зловживає алкоголем

Гросмейстер та колишній громадянин України Сергій Карякін не чекає на повернення російських спортсменів на міжнародні турніри під своїм прапором до завершення російської агресії проти України. Про це повідомляє «Главком».

«Я вважаю, що це залежить не від шахової ситуації, а від того, що взагалі відбуватиметься у світі, яка буде спільна політична ситуація, які стосунки будуть у Росії зі США. Звичайно, ми всі сподіваємось, що росіян допустять під прапором, під гімном Росії. Але знову-таки дивитися треба правді в очі: я думаю, що до перемоги у спеціальній військовій операції (так російська пропаганди називає війну проти України – «Главком» ) це навряд чи станеться», – заявив Карякін.

Карякін у березні 2022 року був дискваліфікований FIDE на півроку за підтримку російської агресії проти України. Після цього шахіст заявив, що виступатиме на міжнародних змаганнях лише під прапором РФ.

Сергій Карякін – 35-річний шахіст, який народився в Сімферополі й провів своє дитинство на Донеччині. До 2009 року він виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське.

Варто зазначити, що у російських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про зловживання Карякіним алкоголем.

Серед головних здобутків Карякіна – перемога на Кубку FIDE (2015 рік), титул віцечемпіона світу з класичних шахів (2016 рік), чемпіона світу зі швидких шахів (2012 рік) і бліцу (2016 рік).

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

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Теги: росія шахи Сєрґєй Карякін

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