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«Укрзалізниця» оголосила про масове скорочення персоналу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Укрзалізниця» оголосила про масове скорочення персоналу
«Укрзалізниця» витрачає на співробітників 52% доходу
фото з відкритих джерел

Компанія планує скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу

«Укрзалізниця» за підсумками минулого року отримала 2,7 млрд грн чистого збитку. Це спонукає компанію звільнити чверть працівників адміністративного штату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління компанії Олександра Перцовського в коментарі Forbes.

Як зазначив Перцовський, «Укрзалізниця» у 2025 році витрачає на співробітників 52% доходу, що спонукає компанію до оптимізації. «Мені подобається підхід колег із «Нової пошти», які пропонують іти «ближче до посилок», – сказав він.

Як зазначив посадовець, в компанії подібна програма стартувала на початку року та отримала назву «Залізна ефективність». Бізнес має меті скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад до кінця року.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила про закупівлю першої пілотної партії з п'яти пасажирських вагонів нового покоління. Це значний крок до оновлення застарілого рухомого складу та підвищення комфорту для пасажирів. Нові вагони матимуть значно довший термін служби та покращені характеристики, що дозволить ефективніше задовольняти попит на перевезення, особливо в умовах дефіциту пасажирських місць.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.

До слова, з 11 липня «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд експериментального типу №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький.

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Теги: Укрзалізниця звільнення

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