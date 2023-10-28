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Уночі Росія ударила по Україні «Іскандерами»: ЗСУ повідомили про збиті цілі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі Росія ударила по Україні «Іскандерами»: ЗСУ повідомили про збиті цілі
РФ випустила по Україні ракети наземного базування «Іскандер-К»
фото ілюстративне

Пуски ракет здійснювались з району Джанкоя

У ніч на суботу, 28 жовтня, російські окупанти атакували Україну ракетами наземного базування «Іскандер-К». Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Близько першої години ночі 28 вересня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», – йдеться в повідомленні.

Пуски здійснювались з району Джанкоя тимчасово окупованого Криму.

«Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта – теж не досягла своєї цілі», – інформує Командування Повітряних сил.

Раніше повідомлялося, що вночі у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Українські захисники знищили над Дніпропетровщиною три російські ракети.

Триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши чотири керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та три керовані авіаційні ракети Х-59. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: ракета Дніпропетровщина ЗСУ окупанти війна

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