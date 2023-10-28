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РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
РФ завдає ракетних ударів по Україні з Чорного моря
фото ілюстративне

В Азовському морі ракетоносії відсутні

Станом на ранок 28 жовтня російські окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування два кораблі. Про це повідомляє ВМУ Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», – йдеться у повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі три ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет.

РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами» фото 1

Повідомляється, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Раніше повідомлялося, що вночі у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Українські захисники знищили над Дніпропетровщиною три російські ракети.

Триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши чотири керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та три керовані авіаційні ракети Х-59. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти Чорне море корабель ракета

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