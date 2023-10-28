РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»

В Азовському морі ракетоносії відсутні

Станом на ранок 28 жовтня російські окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування два кораблі. Про це повідомляє ВМУ Збройних сил України.

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«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», – йдеться у повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

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У Середземному морі три ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет.

Повідомляється, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Раніше повідомлялося, що вночі у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Українські захисники знищили над Дніпропетровщиною три російські ракети.

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Триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши чотири керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та три керовані авіаційні ракети Х-59. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.