Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ранковий обстріл Херсона: виникли пожежі, є постраждалі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ранковий обстріл Херсона: виникли пожежі, є постраждалі
Наслідки вечірнього обстрілу Херсона 27 жовтня
фото: ДСНС

Поранень зазнала 80-річна жінка

У результаті ранкового обстрілу Херсона є руйнування та постраждалі. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі були пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі», – написав він у телеграм-каналі.

Є одна поранена, це – 80-річна жінка. Вона отримала травми голови та струс мозку. Їй надана медична допомога.

Як повідомлялося, у суботу близько 5 години ранку у Херсоні пролунали кілька вибухів.

Нагадаємо, 27 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона, в результаті чого поранення отримали семеро людей. На місці влучання зруйновано два приватних будинки, три частково зруйновані, а 10 осель – пошкоджені.

26 жовтня ввечері російські окупанти обстріляли Херсон одночасно з артилерії та танків.

Теги: окупанти обстріл Херсонщина Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13-річна Аня втішає маму, яка втратила будинок через російських загарбників
Дві доньки врятували матір з-під завалів. Історія із Херсона, яка проймає до сліз
2 жовтня, 16:11
Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, відомо про трьох загиблих
Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, відомо про трьох загиблих
28 вересня, 20:15
Унаслідок обстрілу було пошкоджено центральний вхід, фасад, ризницю та підсобні приміщення, вибиті шибки у вікнах
Росіяни обстріляли у Херсоні Свято-Духівський кафедральний собор (фото)
2 жовтня, 14:47
Ліквідація наслідків обстрілу Херсона 2 жовтня
Окупанти почали застосовувати нову тактику обстрілу Херсона
3 жовтня, 07:14
Вчора внаслідок обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено п'ять приватних житлових будинків
Авіабомби на Луганщині, дрон-камікадзе вдарив по Марганецькій громаді: ситуація в регіонах
4 жовтня, 12:03
Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованих територіях
Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованих територіях
4 жовтня, 15:01
«Не виходьте на вулицю»: мер Херсона терміново звернувся до містян
«Не виходьте на вулицю»: мер Херсона терміново звернувся до містян
5 жовтня, 09:45
Росіяни обстріляли храм Різдва Богородиці в Херсоні під час служби
Окупанти обстріляли храм в Херсоні під час служби. Як віряни рятували одне одного (фото)
9 жовтня, 11:47
Окупанти вдарили по середмістю Херсона: є постраждалі (відео)
Окупанти вдарили по середмістю Херсона: є постраждалі (відео)
17 жовтня, 17:49

Події в Україні

Ранковий обстріл Херсона: виникли пожежі, є постраждалі
Ранковий обстріл Херсона: виникли пожежі, є постраждалі
РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: деталі від влади
Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: деталі від влади
У Херсоні вибухи: ворог ударив по центру міста
У Херсоні вибухи: ворог ударив по центру міста
ЗСУ відтіснили окупантів на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ відтіснили окупантів на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
У Дніпрі пролунали вибухи
У Дніпрі пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
55K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
27K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
8236
На Київ та область обрушився ураганний вітер
8065
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
6713
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 05:40
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
Сьогодні, 03:20
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту