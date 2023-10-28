Ранковий обстріл Херсона: виникли пожежі, є постраждалі

Поранень зазнала 80-річна жінка

У результаті ранкового обстрілу Херсона є руйнування та постраждалі. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі були пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі», – написав він у телеграм-каналі.

Є одна поранена, це – 80-річна жінка. Вона отримала травми голови та струс мозку. Їй надана медична допомога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у суботу близько 5 години ранку у Херсоні пролунали кілька вибухів.

Нагадаємо, 27 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона, в результаті чого поранення отримали семеро людей. На місці влучання зруйновано два приватних будинки, три частково зруйновані, а 10 осель – пошкоджені.

26 жовтня ввечері російські окупанти обстріляли Херсон одночасно з артилерії та танків.