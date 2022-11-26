Уранці рашисти обстріляли з артилерії Куп’янськ, є постраждалий 

На Харківщині окупанти цілять по житлових кварталах

Минулої доби ударів по Харкову не було

Вранці 26 листопада окупанти нанесли артилерійській удар по Куп’янську. Одна людина постраждала, деталі уточнюються. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Харківщини Олег Синєгубов.

Ще один обстріл ворогів по Куп’янську, після півночі цієї ночі, спричинив пожежі у шести гаражах. Постраждалих, на щастя, також немає.

Окупанти протягом доби наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області.

Близько 17 години 25 листопада росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих.

По Харкову ударів за добу не зафіксовано.

«Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів. Процес розмінування на Харківщині триває, мінна небезпека в області залишається високою», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, також Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.

Як відомо, розпочалася 276 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.