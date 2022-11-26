Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уранці рашисти обстріляли з артилерії Куп’янськ, є постраждалий 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Уранці рашисти обстріляли з артилерії Куп’янськ, є постраждалий 
На Харківщині окупанти цілять по житлових кварталах 
фото з відкритих джерел

Минулої доби ударів по Харкову не було 

Вранці 26 листопада окупанти нанесли артилерійській удар по Куп’янську. Одна людина постраждала, деталі уточнюються. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Харківщини Олег Синєгубов.

Ще один обстріл ворогів по Куп’янську, після півночі цієї ночі, спричинив пожежі у шести гаражах. Постраждалих, на щастя, також немає.

Окупанти протягом доби наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області.  

Близько 17 години 25 листопада росіяни кілька разів влучили ракетами С-300  по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих.

По Харкову ударів за добу не зафіксовано.  

«Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів. Процес розмінування на Харківщині триває, мінна небезпека в області залишається високою», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, також Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО. 

Як відомо, розпочалася 276 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.

Теги: небезпека обстріл окупанти рашисти розмінування росіяни Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріл Харківщини та атака на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Обстріл Харківщини та атака на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
24 листопада, 09:40
Рашисти поширювали пропагандистські заклики на наших радіохвилях
Окупанти спробували поширити пропаганду на Харківщині – очільник ОВА
24 листопада, 00:41
У Харківській області постійно зазнають ворожих обстрілів деокуповані населені пункти
На Харківщині рашисти намагаються відбити втрачені позиції
21 листопада, 15:35

Події в Україні

Уранці рашисти обстріляли з артилерії Куп’янськ, є постраждалий 
Уранці рашисти обстріляли з артилерії Куп’янськ, є постраждалий 
Втрати росіян в Україні наближаються до 87 тисяч: оновлені дані Генштабу
Втрати росіян в Україні наближаються до 87 тисяч: оновлені дані Генштабу
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 листопада
Окупанти обстрілюють Україну болванками від ядерних ракет – британська розвідка
Окупанти обстрілюють Україну болванками від ядерних ракет – британська розвідка
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Окупанти зазнали значних втрат на Луганщині
Окупанти зазнали значних втрат на Луганщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
89K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
74K
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
71K
Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту
51K
Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 
49K
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Сьогодні, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту