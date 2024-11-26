Окупанти вдарили по СТО в Сумах: є загиблі

Росіяни вбили двох людей та пошкодили інфраструктуру міста

Російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми. Внаслідок атаки росіян дві людини загинули. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Після російської атаки пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, приватні авто тощо. Надзвичайники вже локалізували осередки горіння.

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Наслідки удару по Сумах фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами президента, у Сумах іще триває рятувальна операція на місці обстрілу. Як наголосив український лідер, ймовірно, під завалами є ще людина.

«Попередньо обстріл було здійснено з ракетної системи залпового вогню. «І захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. Саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати», – каже президент.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада Росія вперше атакувала Суми «Шахедами», які були споряджені шрапнеллю.

Як повідомлялося, цієї ночі Російська Федерація випустила по Україні 188 ударних дронів. Це рекордна кількість безпілотників, яку запускав ворог. За словами президент, близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені.

Також російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Згодом стало відомо, що у Тернопільській області локалізували пожежу на енергооб’єкті, який був пошкоджений унаслідок атаки дронів, гасіння триває.