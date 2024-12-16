Італія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Перелік допомоги, який Італія збирається передати Україні, є конфіденційним

Уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Він став десятим. Про це повідомляє Ansa.

Список матеріалів, які планують відправити до Києва, залишається конфіденційним, як і в попередніх пакетах військової допомоги для України.

«Італія стоїть поруч із Києвом, повністю підтримуючи справедливий мир, який виключає капітуляцію України», – заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Чиновник також зазначив, що триває підготовка до «другої мирної конференції за участю Росії, а також партнерів, таких як Китай, Індія та Бразилія». Міністр нагадав, що на зустрічі міністрів закордонних справ Групи семи у Фьюджі в листопаді «було підтверджено ключову роль підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення».

Крім того, Таяні підкреслив, що така відданість «ставить Італію на передову напередодні конференції з відновлення України, яку ми організуємо в Римі в липні».

Нагадаємо, агенція Reuters повідомляла, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія передала дев'ять пакетів військової допомоги Україні, до яких, зокрема, увійшли дві системи ППО Samp/T.

Як повідомлялося, Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії.