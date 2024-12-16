Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Італія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Італія схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія передала дев'ять пакетів військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Перелік допомоги, який Італія збирається передати Україні, є конфіденційним

Уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Він став десятим. Про це повідомляє Ansa.

Список матеріалів, які планують відправити до Києва, залишається конфіденційним, як і в попередніх пакетах військової допомоги для України.

«Італія стоїть поруч із Києвом, повністю підтримуючи справедливий мир, який виключає капітуляцію України», – заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Чиновник також зазначив, що триває підготовка до «другої мирної конференції за участю Росії, а також партнерів, таких як Китай, Індія та Бразилія». Міністр нагадав, що на зустрічі міністрів закордонних справ Групи семи у Фьюджі в листопаді «було підтверджено ключову роль підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення».

Крім того, Таяні підкреслив, що така відданість «ставить Італію на передову напередодні конференції з відновлення України, яку ми організуємо в Римі в липні».

Нагадаємо, агенція Reuters повідомляла, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія передала дев'ять пакетів військової допомоги Україні, до яких, зокрема, увійшли дві системи ППО Samp/T.

Як повідомлялося, Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії.

Читайте також:

Теги: Італія військова допомога уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку повномасштабного вторгнення РФ Канада надала Україні $5,4 млрд
Парламент Канади схвалив військову допомогу Україні на майже $600 млн
11 грудня, 15:18
Кабмін призначив нового очільника Державного космічного агентства
Кабмін призначив нового очільника Державного космічного агентства
10 грудня, 13:22
Трамп публічно заявив що йому імпонує прем'єрка Італії
Трамп порівняв одного з європейських політиків із дротом під напругою
9 грудня, 13:53
Засідання НАТО буде зосереджене на посиленні підтримки України
НАТО не готові запросити Україну до членства на найближчому засіданні – Reuters
3 грудня, 08:13
Італія виділяє кошти для України
Італія виділяє €200 млн для відбудови українських електромереж
21 листопада, 01:26
Зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Італії та Польщі приурочена до 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ
Найбільші країни ЄС погодилися підтримувати Україну в разі скорочення допомоги від США
19 листопада, 17:32
Щедрий Роберт Габек, Обережний Борис Пісторіус і Рішучий Фрідріх Мерц. Хтось з них замінить канцлера Шольца
Війна і німці. Хто замінить Шольца і чого чекати Україні Союзники
19 листопада, 13:36
Стали відомі чвертьфіналісти Ліги націй
Ліга націй-2024/25: визначилися всі учасники 1/4 фіналу
19 листопада, 02:50
У Римі пройшов мітинг в підтримку України
«1000 днів російських злочинів»: у Римі пройшли проукраїнські мітинги
18 листопада, 00:35

Економіка

Сирія може перейти на нову грошову одиницю
Сирія може перейти на нову грошову одиницю
Італія схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Італія схвалила новий пакет військової допомоги Україні
«Роками не з'являлись на роботі»: авіакомпанія Lufthansa пішла на радикальний крок щодо працівників
«Роками не з'являлись на роботі»: авіакомпанія Lufthansa пішла на радикальний крок щодо працівників
ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії
ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії
Bitcoin зріс до нового історичного рівня
Bitcoin зріс до нового історичного рівня
Економіка Німеччини наближається до точки неповернення – Bloomberg
Економіка Німеччини наближається до точки неповернення – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
469K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
25K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
23K
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни
16K
У полон до азовців потрапили елітні російські розвідники

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua