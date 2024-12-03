Рада скасувала пільги для позбавлених звання Героя України

Закон набуде чинності наступного дня після оприлюднення

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11411 про позбавлення податкових пільг людей, у яких відібрали державні нагороди через підривну діяльність проти України. Про це повідомляє народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

У другому читанні 3 грудня проєкт підтримали 259 парламентарів, каже нардеп. Документ скасовує право на податкову соціальну ставку для людей, яких позбавили державних нагород.

Пільгу перестануть надавати з податкового місяця, наступного за тим, у якому людина втратила або була позбавлена нагороди від держави. Закон набуде чинності наступного дня після оприлюднення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Законопроєкт регулює конфіскацію державних нагород у людей, які популяризують або пропагують РФ і російську агресію, виправдовують війну в Україні або окупацію територій.

Забрати нагороди можна буде за рішенням суду. Разом з ними власники також втрачатимуть право на всі передбачені для них пільги.

Зауважимо, що звання Герой України і досі має один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

Нагороди також мають, зокрема, Ілля Кива (був вбитий 6 грудня 2023 року) - орден Данила Галицького; Нестор Шуфрич, Олег Царьов – орден «За заслуги» другого ступеня; Микола Азаров, Олександр Єфремов, Віктор Медведчук – орденами князя Ярослава Мудрого.