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Італія висловила готовність відправити миротворців до України

Ірина Бура
glavcom.ua
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Італія висловила готовність відправити миротворців до України
За словами очільника італійського зовнішньополітичного відомства, спочатку важливо домогтися справедливого миру в Україні
фото з відкритих джерел

Єдиної позиції з питання відправлення миротворців до України в уряді Італії поки немає

Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто під час зустрічі міністрів оборони європейських та північноафриканських держав у Мадриді, повідомляє Ansa.

«Я сподіваюся на якнайшвидшу розмову про мир, про миротворчу місію в Україні, а також у Газі та Лівані», – сказав він. 

При цьому єдиної позиції з питання відправлення миротворців до України в уряді Італії немає. 

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні назвав дискусію про миротворців «передчасною».

«Давайте побачимо, що трапиться, коли війна закінчиться», – зазначив він.

За словами очільника італійського зовнішньополітичного відомства, спочатку важливо домогтися справедливого миру в Україні.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією. 

Зазначимо, для того, щоб Євросоюз відправив свої війська в Україну, потрібна згода всіх держав-членів, однак наразі це питання навіть не порушується. Про це на брифінгу в Брюсселі заявила керівниця пресслужби Європейської комісії Паула Піньо.

До слова, план новообраного президента США Дональда Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ на 1200-кілометровій буферній зоні між російською та українською арміями.

Окрім того, Великій Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну, якщо новообраний президент США Дональд Трамп скоротить підтримку Києву. Про це сказав експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

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Теги: миротворці ворог міністр війна окупанти росія Україна Італія

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