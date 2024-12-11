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Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла
Енергосистема подекуди працює на межі можливостей, зауважив заступник міністра енергетики Андарак
фото: mev.gov.ua

Андарак зауважив, що за відсутності нових ударів по енергетиці ситуація зі світлом поступово покращиться

Щонайменше до весни в Україні триватимуть відключення світла. Про це в коментарі «Новини.LIive» розповів заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Як зауважив, заступник міністра енергетики енергосистема подекуди працює на межі можливостей. Водночас за відсутності нових ударів по енергетиці ситуація зі світлом поступово покращиться.

Як повідомлялося, завтра, 12 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Відключення для побутових споживачів триватиме: 07:00 – 08:00 – одна черга відключень; 08:00 – 19:00 – дві черги відключень; 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.

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Теги: Україна українці відключення світла Міненерго енергетика електроенергія

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