Італія готує новий пакет військової допомоги Україні – Reuters

Уряд Італії може схвалити десятий пакет військової допомоги до кінця цього року

Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Ймовірно, він буде схвалений до кінця 2024 року. Про це повідомляє Reuters.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія передала дев'ять пакетів військової допомоги Україні, до яких, зокрема, увійшли дві системи ППО Samp/T.

За інформацією джерел агентства, італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року. Однак співрозмовники Reuters відмовилися надати подробиці. Інформація щодо відправлення зброї засекречена.

Зазначається, що для відправлення зброї в Україну уряду Італії потрібен дозвіл парламенту, який діє до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму $725 млн. Пакет включає додаткові боєприпаси до Himars та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю тощо. Озброєння надається зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

До слова, Київ отримає від Берліна пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard. Окрім цього Шольц заявив, що Німеччина у наступному році також поставить Україні шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони. Німеччина є другим найбільшим партнером України з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, на першому місці США.