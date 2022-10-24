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Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд розширив перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій
фото ілюстративне

Статус УБД можуть отримати особи, які не служать в ЗСУ, але брали участь у військових діях

На засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про внесення змін до постанови від 20 серпня 2014р. № 413. Внесеними змінами передбачається приведення постанови у відповідність з оновленим законодавством України та забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців та представників інших Сил безпеки та оборони, які брали і беруть участь у захисті України від російського агресора. Про це повідомляє Міноборони.

Статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які не служать в ЗСУ, але брали участь у військових діях.

«Актом визначено процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки внесеним змінам зазначена категорія осіб матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Нагадаємо, 23 вересня Міноборони повідомляломя, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 9 тис. захисників.

До слова, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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